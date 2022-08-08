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Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, fabrikada meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yayınlanma: 15:06 - 08 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Saray Mahallesi Gimat Caddesindeki bir fabrikada bugün saat 11.00 sıralarında teknik arıza nedeniyle patlama oldu. Patlamayla birlikte çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında da patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 fabrika çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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