Filistinli genç, sinir krizi geçirip kendisini doğradı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki çarşı merkezinde elindeki kesici aletle vücudunu doğrayıp kendisine zarar veren Filistinli genç kabus dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yüzlerce turist ve vatandaşın önünde kanlar içerisinde kalan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde kaldığı belirtilen 28 yaşındaki Filistinli Rahta Diayeddin Abujazzar bugün öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde birden gömleğini çıkartıp elindeki kesici aletle kendisini kesmeye başladı.

VATANDAŞLARA KÂBUS YAŞATTI

Vatandaşların çığlıklar içerisinde gördüğü ve bazı kişilerin yardım etmek için yanına yaklaşmaya çalıştığı genç, çevredekileri tehdit etmeye başladı.

AŞIRI KAN KAYBINDAN BAYILDI

Filistinli genç elindeki kesici aleti almaya çalışanlara engel oldu ve vücudunun birçok yerinden kendisini keserek kanlar içerisinde yere yığıldı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay anında vatandaşların çağırdığı ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abujazzar'ın aşırı kan kaybı nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Olayın görgü tanıklarından emekli sağlık memuru 58 yaşındaki Ayşe K. “Şahıs elinde kesici aletle vücudunu kesiyordu, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı, ama yanına yaklaştırmadı, sinir krizi geçiriyordu, çıldırmış gibiydi, başkasına değil sadece kendisine zarar verdi, sonradan Filistinli olduğunu öğrendik, aşırı kan kaybedince bayıldı” diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Abujazzar'ın birkaç gün önce ilçeye geldiği ve bir pansiyonda konakladığı belirtildi.