Foseptik çukurunda hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi’nde hayvan foseptik çukurunda oluşan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden İlkay Altındal ve Tuncay Altındal kardeşler ile Taner Karaçin ve Kenan Can gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Olay, 27 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi Pürem Sokak üzerinde bulunan çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikisi kardeş 4 kişi üzeri beton dökülen foseptik çukuruna kalıpları sökmek için girdi. Bir süre sonra kendilerinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından üzeri beton dökülen hayvan foseptiğinin yaklaşık 50 santim genişliğindeki girişinden maske takılarak içeri girildi.

Çukurdan İlkay Altındal, Tuncay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can baygın vaziyette çıkarıldı. Ambulans ile İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçin kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Tuncay Altındal da özel hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcılık görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Vefat eden ikisi kardeş 4 kişi Kafaca Mahalle mezarlığında öğle namazı sonrası sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. (DHA)

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