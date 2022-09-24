Fötr şapkalı hırsız, kamera görüntüsünden tespit edilip yakalandı

Adana'da 4 evden 400 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı, 6 motosiklet ile 2 kadının cep telefonunu çaldığı belirlenen Mehmet K. (22) yakalandı. Tanınmamak için fötr şapka takan şüphelinin, çaldığı dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve 1000 lira ile evden ayrıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son bir ay içinde yaşanan hırsızlık ve kapkaç olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 4 evden 400 bin lira değerinde cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası ve para ile 6 motosikleti düz kontak, 2 kadının cep telefonlarını da kapkaç yöntemi ile çalan şüphelinin Mehmet K. olduğunu tespit etti.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Mehmet K.’nin, 13 Eylül’de, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesindeki apartmanın zemin katındaki daireye penceresinden girdiği saptandı. Şüphelinin, Nurten Y.’nin salonundaki cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve 1000 lirayı çaldığı belirlendi. Tanınmamak için fötr şapka takan Mehmet K.’nin, çaldığı eşyalarla apartmandan çıktığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Adresi belirlenen Mehmet K., Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesindeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Mehmet K., hakkındaki suçlamaları kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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