Freni boşalan TIR, 5 aracı ezip geçti

Arnavutköy’de freni boşalan TIR'ı tamir etmeye çalışan sürücü, TIR'ın birden hareket etmesiyle aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücü arıza yapan TIR’ı yolun kenarına çekerek tamir etmeye çalıştığı sırada freni boşalan tır kayarak ilerledi. Yaklaşık 200 metre ilerleyen TIR, bir restoranın önünde bulunan 5 araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

SAHİBİ ÖNLEM ALMAMIŞ

Aracı kazada hasar gören Metin Yılmaz, TIR şoförünün de ihmali olduğunu söyleyerek, “TIR’ın frenleri dolmuş, sahibi de bir önlem almadan altına yatmış. Birden frenler boşalınca araçlar bu hale geldi ve hepsi kullanılamaz halde.

Hiçbir önlem almamış. Burada bizim çocuklarımız oluyor, müşterilerimizin çocukları oluyor. Sonuçta bu TIR şoförü, tamirci değil ki. Herhangi bir takoz koymadan burada tamir yapmaya çalışıyor. Tabelalar, elektrik telleri hepsi koptu” dedi. (İHA)

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