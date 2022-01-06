Gaziantep’te yankesicilik şüphelisinin suçüstü yakalanması kamerada

Gaziantep'te otobüs duraklarında 6 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Gaziantep’te son günlerde 6 vatandaş; Hürriyet, İnönü ve Özdemirbey caddeleri üzerinde otobüs durağında beklerken cep telefonlarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yankesicilik şüphelisinin yakalanması için caddelerde bulunan otobüs duraklarında önlem aldı. Bu sabah saatlerinde otobüse binmek isteyen bir kişinin cebindeki telefonu çalan M.O. isimli şüpheli, durakta durumu fark eden polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelinin yankesicilik ve yakalanma anı da bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan M.O.’nun yapılan üst aramasında yine yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen bir cep telefonu daha ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelinin sorgulanmasına başlandı. DHA