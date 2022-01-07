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Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin adreslerinde yapılan arama uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler; ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçunda tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA

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