Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin adreslerinde yapılan arama uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler; ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçunda tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA