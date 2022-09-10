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Gaziosmanpaşa’da park halindeki araç alev alev yandı

Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde park halindeki panelvan araç alev alev yandı. Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar yaşandı.

Yayınlanma: 10:29 - 10 Eylül 2022 Güncellenme:
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Yangın, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde park halinde olan panelvan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede alev topuna dönen araç paniğe neden olurken, küçük çaplı patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı. Olayda yaralanan olmazken yangınla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

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