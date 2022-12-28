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Gebze’de engelli kişi banyoda ölü bulundu

Gebze'de bedensel engelli kişi evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu.

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Gebze’de engelli kişi banyoda ölü bulundu

Arapçeşme Mahallesi 1012 Sokak’ta eşiyle yaşayan bedensel engelli Hamza Kömürcü, eşinin uyuduğu sırada yürüteçle banyoya girdi.

Kendisinden haber alamayarak eve gelen oğlu, banyoda babasının hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kömürcü’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kömürcü’nün cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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