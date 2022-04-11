Genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi
İstanbul Pendik’te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerinde toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadını sokak ortasında darbetti.
TEKME VE YUMRUKLU SALDIRI
Yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi. Genç kadının darbedildiğini gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı.
Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İHA