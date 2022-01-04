Genç kadın yangından kurtarılamadı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde derin dondurucudan çıktığı düşünülen yangında 25 yaşındaki Nur Yelmer dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Muğla'nın Ortaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türkan Saylan Sokak’ta bulunan bir dublekste derin dondurucudan kaynaklanan yangın meydana geldi. Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek yoğun duman altında kalan 25 yaşındaki Nur Yelmer'i 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Yelmer, hastanede hayatını kaybetti.