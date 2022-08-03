Genç kız eski nişanlısını öldürüp sevgilisini yaraladı, poliste sustu

Tokat’ta eski nişanlısını öldüren genç kadın adliyeye sevk edildi. Genç kadının polis merkezinde susma hakkını kullandığı ve ifade vermediği öğrenildi.

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Tokat'ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız’ı (27) tabanca ile vurarak öldüren ve kız arkadaşı E.D.'yi (26) yaralayan Fatma G. (24) ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Olayın zanlısı genç kadının polis merkezinde susma hakkını kullandığı ve ifade vermediği kaydedildi. Olayda kullanılan silahı ise cinayet zanlısının bir arkadaşından gizlice temin ettiği bilgisine ulaşıldı.

Genç kadın adliyeye çıkartıldığı dakikalarda ise eski nişanlısı tarafından vurularak öldürülen Ahmet Batuhan Yıldız (27) son yolculuğuna uğurlandı. Alipaşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yıldız’ın cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, kent merkezi Çeçenistan Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.'ye (26) tabanca ile ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralanan kadın hastanede tedavisi devam ediyor. (İHA)