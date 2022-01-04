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Genç polis memuru coronaya yenik düştü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görev yapan polis memuru Kerim Karbeyaz, yakalandığı corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Genç polis memuru coronaya yenik düştü

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda trafik polisi olarak görev yapan Kerim Karbeyaz (37) bir süre önce Covid-19'a yakalandı. Sağlık durumu kötüye giden polis memuru Karbeyaz, tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası polis memurunun cenazesinin, memleketi Osmaniye’de toprağa verileceği öğrenildi. (İHA)

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