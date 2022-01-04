Genç polis memuru coronaya yenik düştü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görev yapan polis memuru Kerim Karbeyaz, yakalandığı corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda trafik polisi olarak görev yapan Kerim Karbeyaz (37) bir süre önce Covid-19'a yakalandı. Sağlık durumu kötüye giden polis memuru Karbeyaz, tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası polis memurunun cenazesinin, memleketi Osmaniye’de toprağa verileceği öğrenildi. (İHA)