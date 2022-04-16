Geri giden kamyonun altında kaldı

İstanbul'da sürücüsünün geri geri yanaşarak park etmek istediği kamyon, arkasında bekleyen Sertaç Seçer'i ezdi.

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Esenyurt’ta sürücüsünün geri geri gelerek park yerine yanaştırmak istediği kamyon, arkasında bekleyen Sertaç Seçer’e çarptı. Kamyon, yere düşen Seçer’in üzerinden geçti. Çevredekilerin uyarısıyla kamyon şoförü durdu.

Oto yıkamacıdakiler acılar içinde yerde yatan Seçer’in yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüsü ise daha sonra serbest bırakıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Seçer’in, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, kamyonun çarptığı Seçer’in yere düştüğü ve bir tekerinin Seçer’in üzerinden geçtiği görülüyor. Çevredekilerin seslenmesiyle şoförün kamyonu durdurduğu, bir köpeğin yerdeki yaralıya doğru koştuğu, çevredekilerin yaralıya yardım ettiği kameraya yansıyor. (DHA)

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