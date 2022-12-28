Gümrük kapısında 500 çinçilla postu ele geçirildi

Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Aktaş Gümrük Kapısı'na gelen yolcu otobüsünde, yastıkların içine gizlenen ve değeri 2 milyon lira olan 500 çinçilla postu ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürcistan’dan Aktaş Gümrük Kapısı’na gelen yolcu otobüsü, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Aracı X-ray taramasına sevk eden ekipler, tarama öncesi yolcu kısmını kontrol ettikleri sırada koltukların bazılarının üzerinde görünüş ve ağırlık itibarıyla dikkat çeken yastıklar olduğunu fark etti. Şüphe uyandıran yastıkların fermuarlarının açılmasıyla çok sayıda hayvan postuyla dolu olduğu görüldü.

Yastıklarda yapılan tespitin ardından X-ray taramasında farklı noktalarda şüpheli yoğunluklar gören ekipler, aracı arama hangarına aldı. Yapılan kontrollerde yolcu koltuklarının yanı sıra sürücünün dinlendiği bagaj bölümünde de benzer yastıklar olduğu ve yine hayvan postuyla doldurulduğu tespit edildi.

KÜRKLERİ DEĞERLİ

Yapılan incelemede postların, değerli kürklerin yapımında kullanılan çinçilladan olduğu belirlendi. Ele geçirilen toplam 500 çinçilla postunun yaklaşık 2 milyon lira değerinde olduğu saptandı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. DHA