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Gümüşhane’de kuvvetli rüzgarda evlerin çatısı uçtu!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 evin çatısı uçtu. 

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Gümüşhane’de kuvvetli rüzgarda evlerin çatısı uçtu!

Taşlıca köyünde meydana gelen kuvvetli rüzgarda, Çatalca Mahallesi’nde 2, Yukarı Uluköy’de ise 3 evin çatısı uçtu. Çatı parçalarının yollara savrulurken, yaralanan olmadı.

Meteoroloji, rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. (DHA)

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