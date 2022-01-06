Haberler - Günün İçinden

Güngören’de hayvanları toplama aracı alev alev yandı!

İstanbul Güngören'de gece saatlerinde park halindeki Bakırköy Belediyesi'ne ait bakıma muhtaç hayvanları toplama aracında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Güngören’de hayvanları toplama aracı alev alev yandı!

Yangın, Güngören, Tozkoparan Mahallesinde saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hayat Sokak üzerinde park halindeki Bakırköy Belediyesi’ne ait olan bakıma muhtaç hayvanları toplama kamyonetinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana gelirken, park halindeki bir otomobilde ufak çapta hasar oluştuğu görüldü.

Yangın haberini alan aracın sürücüsü olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Polis ekipleri yangın sonrası kamyonette inceleme yaptı.  İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

'Kontağı çevirdim otomobil alev alev yandı' İlginizi Çekebilir 'Kontağı çevirdim otomobil alev alev yandı'

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bakırköy bodrum istanbul Kadın Muğla otomobil Polis yangın