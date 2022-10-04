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Güngören’de trafikte yol verme kavgası kamerada

Güngören'de motokurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Diğer sürücüler sonlandırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 13:00 - 04 Ekim 2022 Güncellenme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Merter’de yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobilden inen sürücü, motokuryeyi kovaladı. İki sürücü, boş arazide birbirine girip kavga etti.

Kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motokurye ile diğer sürücünün kavga ettiği, ikilinin kavgaya yerde devam ettikleri ve çevredeki diğer sürücülerin araya girip olayı sonlandırdığı görülüyor. (DHA)

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