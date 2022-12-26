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Hakkari’de 22 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında araziye atılan çuvalda 22 kilo 800 gram eroin bulundu.

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Hakkari’de 22 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’de 22 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İlçe kırsalında kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından araziye atılan çuval içinde 23 paket halinde yaklaşık 22 kilo 800 gram eroin ele geçirildiği aktarıldı. (AA)

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