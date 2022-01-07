Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve tokat dövdüler

Antalya’da maddi hasarlı kaza sonrası otomobil sürücüsü ile yanındaki şahıs, halk otobüsü şoförünü herkesin gözü önünde yola yatırarak tekme ve yumruklarla darp etti, ardından olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, şoförün şikayetçi olduğu saldırganlar hakkında araştırma başlattı.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, tek şeritli caddede otomobilini park edip kapıyı açtığı sırada, Halil İbrahim Özen'in (51) kullandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetimli Halk Otobüsü, otomobilin kapısına çarptı.

Maddi hasarlı kaza sonrası otobüs şoförü Özen, aşağı inip kaza yerini cep telefonuyla fotoğrafladı. Bu sırada her iki taraf arasında sözlü tartışma başladı. İddiaya göre otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi bir anda Özen'e saldırdı.

Özen'i yere yatıran şahıslar, tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Diğer yolcuların araya girmesiyle şahıslar şoförü bırakıp olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Kol, el ve bacaklarından yaralanan Özen, sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından Bahçelievler Karakolu'na giderek, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. (İHA)

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