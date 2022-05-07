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Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi önünde dört kuzen birbirine girdi. Hastane güvenliği ve çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı.

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Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi

Olay, Kocaeli Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 4 kuzen arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlarında bulunduğu kavgayı hastane güvenliği ve vatandaşlar güçlükle ayırdı.

O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İHA

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