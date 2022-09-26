Hatay’da 3 ton 640 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da polisin bir eve yaptığı operasyonda, 3 ton 640 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki imalatının veya satışının deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi’nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 3 ton 640 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. gözaltına alındı.

İSKENDERUN’DA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 4 Eylül’de sahte içkiden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden Muharrem K., Celal Daher ve Naci Dikmen birer gün arayla hayatını kaybetti. T

edavi gören Naci Dikmen’in oğlu İlkay Dikmen de olaydan 17 gün sonra yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Böylece İskenderun’da sahte içkiden ölen kişi sayısı 4’e yükseldi. Olayla ilgili sahte içki sattığı ileri sürülen 1 kişi de tutuklandı. (DHA)

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