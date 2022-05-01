‘Heimlich Manevrası’ yöntemi yine hayat kurtardı

İstanbul Fatih'te bir restoranda yemek yediği sırada boğazına yemek parçası kaçan kadın müşteriyi, restoran müdürü 'Heimlich manevrası' yöntemiyle kurtardı. O anlar ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Fatih’te Millet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre çocuğuyla yemek yiyen bir kadının boğazına yemek parçası kaçtı.

Kadın elleriyle restoran çalışanlarına işarette bulundu. Restoran çalışanı Gözde Dursun ve Caner Şen kadının yanına gitti.

Caner Şen durumu hemen restoran müdürüne bildirdi. Daha önce ilk yardım eğitimi aldığı belirtilen restoran müdürü “Heimlich manevrası” yöntemiyle müdahalede bulunduğu kadının hayatını kurtardı.

“HEİMLİCH MANEVRASI’ YAPARAK HANIMEFENDİYİ KURTARDI”

Yaşananları anlatan restoran çalışanı Gözde Dursun, “Benim vardiyadan çıkış saatimdi dün. Bir hanımefendinin bana el işareti yaptığını gördüm. Yanına gittim ‘neyiniz var?’ dediğimde nefes alamadığını fark ettim. Hemen arkadaşım Caner’den yardım istedim. O da Serhat Beyi çağırdı ilk yardım bilgisi olduğu için. Serhat Bey geldi ‘Heimlich manevrası’ yaparak hanımefendiyi kurtardı. Sonrasında hanımefendi bizlere teşekkür etti. Yanında olan çocuğu da ağlıyordu, teselli etmek için baya sarıldık” dedi.

İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDIĞINI BİLİYORDUM

Restoran çalışanı Caner Şen ise servis kısmında işlerini hallederken ses duyduğunu söyleyerek, “Ön tarafta öksürük sesine benzer ses duydum, baya yüksek sesle. Servis bölümüne baktığımda orada bir karışıklık olduğunu gördüm. Sonra bir hanımefendinin el kaldırdığını gördüm, tıkandığını fark ettik.

Daha önceden restoran müdürüyle konuşmuştum ilk yardım eğitimi aldığını biliyordum. Direk onun yanına gittim, ne yapması gerektiğini bizden daha iyi bildiği için. Oda koşarak geldi hanımefendinin yanına, hemen ‘Heimlich manevrası’ yaptı. Hanımefendiyi kurtardı” ifadelerini kullandı. (DHA)

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