Hemzemin geçitteki sinyalizasyon arızası tehlike arz ediyor!

Adana-Mersin Demiryolunun Çukobirlik Tesisleri ve Günyurdu köyü yakınındaki hemzemin geçitteki sinyalizasyon arızası tehlike arz ediyor.

Mehmet SERBES

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Geçmiş yıllarda çok sayıda tren kazasının meydana geldiği ve şimdiye kadar onlarca kişinin yaşamını yitirdiği hemzemin geçitteki bariyerin sürekli kapalı kalması ve tren gelmemesine rağmen sanki tren geliyormuş gibi uyarı sinyalleri vermesi yoldan geçenle araç sürücülerini zor durumda bırakıyor.

Hemzemin geçitteki sinyalizasyon sıkıntısını defalarca Devlet demiryolları 6. Bölge Müdürlüğü yetkililerine iletmelerine rağmen şimdiye kadar bir önlem alınmadığını belirten araç sürücüleri, bu yol D-400 Karayolu ile çevre köylerin bağlantısını sağlayan çok önemli ve yoğun kullanılan bir geçit.

Burada bariyer sürekli kapalı ve sanki tren geliyormuş gibi uyarı sinyalleri veriyor. Bu çok tehlikeli, çünkü insanlar bir süre sonra tren gelecek olsa bile ‘Zaten burası sürekli sinyal veriyor, yanlıştır' diyerek karşıya geçmeye çalışabilir ve trenin altında kalabilirler. Ya da tam tersi sinyalizasyon arızalı olduğuna göre bu sefer de bariyer açık kalsa ne olacak? Bu duruma önlem almak için ille bir kaza mı olması gerekiyor? Bir an önce sinyalizasyon arızası giderilsin” dedi.

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