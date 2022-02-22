Hesabı fazla bulunca kurşun yağdırdı!
İstanbul’da 2 gün önce eline pompalı tüfek alan bir kişi Kağıthane’de müzikholün kapısına peş peşe ateş etti. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntü ile ilgili polis çalışma başlattı. Gözaltına alınan marangoz Muammer Ö.'nün fazla hesap yüzünden öfkelenerek ateş ettiği öne sürüldü.
Kâğıthane Gürsel Mahallesi’nde bulunan müzikholdeki olay geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Muammer Ö., müzikhole eğlendikten sonra kendisiyle fazla ilgilenilmediği ve fazla hesap çıkarıldığını öne sürerek çalışanlarla tartıştı.
Muammer Ö. müzikholden ayrıldıktan sonra sabah 07.45’te geri geldi. Aracından inen Muammer Ö. eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan 3-4 el ateş açtıktan sonra aracına binerek kaçtı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Muammer Ö.’yü Nurtepe Mahallesi’nde bulunan iş yerinde gözaltına aldı. Yapılan aramada olayda kullanılan silah da bulundu. Muammer Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı.