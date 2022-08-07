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Hırsızlar gece camiyi soydu

Elazığ'ın Bahçedere köyündeki camiye giren hırsızlar 2 klima ile birlikte elektrikli süpürge ve semaveri çaldı. Jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Hırsızlar gece camiyi soydu

Olay, Maden ilçesine bağlı Bahçedere köyü Hz. Ömer Camii’nde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma günü gece saatlerinde camiye giren hırsızlar, 2 adet klima, bir adet elektrik süpürge ve elektrikli semaveri çaldı.

Sabah namazında camiye gelen ve duruma fark eden imam, jandarmaya bilgi verdi. Olay yerine gelen ve inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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