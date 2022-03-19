İBB’den motokuryeler için kampanya

İBB, her gün zamanla yarışan 10 binlerce motokurye için “Güvenle Gelsin” kampanyası başlattı. Vatandaşları siparişlerin not bölümüne “Güvenle Gelsin” ibaresi eklemeye davet eden kampanya ile motokuryelerin güvenli sürüşünü engelleyen nedenlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafikte yer alan binlerce kadın ve erkek motokuryelenin güvenliği için yeni bir hareket başlattı. Tüketicilerin online platformlar üzerinden verdikleri siparişlerin not bölümüne “Güvenle Gelsin” ibaresi eklemeye davet eden kampanya ile motokuryeler üzerindeki baskıya karşı toplumsal bilinç gelişecek. Motokuryeler, ekipmanlarını kontrol etmek, trafik kurallarına uymak ve güvenli sürüş gerçekleştirmek için gerekli zamanı bulacak. İBB ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde düzenlediği hem tüketici hem de işverenleri dahil eden “Hızlı Değil, Güvenle Gelsin” kampanyası ile motokuryelerin güvenli sürüşünü engelleyen nedenlerin birlikte ortadan kaldırılması hedefleniyor.

240 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Motokuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan “Hızlı değil, Güvenle Gelsin” kampanyası kapsamında İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve koruma statüsünde olan yabancıların da içinde bulunduğu 240 motokuryeye eğitimler verildi. Eğitim kapsamında harita okuma, ilk yardım, müşterilerle etkili iletişim ve güvenli sürüş eğitimi verildi, ehliyet almaları sağlandı.

SEKTÖR BİR ARAYA GELDİ

Türkiye'de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında motokuryelerin çalışma haklarına dair çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla 16 Mart 2022'de Teslimat Sektörü Sosyal Diyalog Toplantısı gerçekleştirildi. İBB'nin ilgili birimleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, İSG, İSPER, İPA, BİO, Enstitü İstanbul İSMEK'in katıldığı toplantıda meslek odaları ve özel sektör temsilcileri de yer aldı. Teslimat sektöründeki temel sorun alanlarının belirlenmesini ve çözüm önerileri geliştirmesini amaçlayan toplantıda karşılıklı diyalog sağlandı. İş birliğini ve kamuoyu farkındalığını geliştirecek başlıklar ele alındı.

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