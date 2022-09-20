Abone Ol

İçişleri: PKK’dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İçişleri: PKK’dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensubunun  2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Kuzey Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yıl başından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 90’a yükseldiği belirtildi. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster