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İçişleri: PKK’dan kaçan 3 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

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İçişleri: PKK’dan kaçan 3 terör örgütü mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

* Teslim olan örgüt mensuplarının 2014, 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

* Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 50’ye yükseldi.” DHA

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