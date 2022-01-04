İETT otobüsünde korkutan yangın

Merter E-5 yan yolda bir İETT otobüsünden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Edinilen bilgilere göre olay Merter E-5 yan yolda bulunan otobüs durağında yaşandı. İETT otobüsün balatalarından dumanlar çıktığını fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine itfaiye çağrıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İETT otobüsündeki yangın nedeniyle E-5 yan yol Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. (İHA)