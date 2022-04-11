İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iftar sonrası komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Kavga, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan komşular arasında iftar sonrası başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
8 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Kavgada yaralanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA