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İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iftar sonrası komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

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İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

Kavga, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan komşular arasında iftar sonrası başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

8 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kavgada yaralanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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