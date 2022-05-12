İğrenç mesajlar delil oldu, üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki üvey kızına 11 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunan 43 yaşındaki S.K. tutuklandı. Polisin S.K.’nın telefonunda yaptığı incelemelerde ise kızının telefonuna "güzelim, sevgilim, seni çok seviyorum ve karım" yazılı mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki S.K.'nın 2016 yılında 11 yaşındayken üvey kızına evde kimsenin olmadığı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğu çocuğun tepki göstermesi üzerine ölümle tehdit etiği ortaya çıktı.

ARKADAŞI İLE PAYLAŞINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

Durumu annesi ve yakın arkadaşlarına anlatan çocuğun, annesinin duruma inanması üzerine kız arkadaşlarının annelerinin yardımı ile Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Gözaltına alına S.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek iddiaların iftira olduğunu söyledi.

MESAJLAR VE FOTOĞRAFLAR DELİL OLDU

Polisin S.K.'nın telefonunda yaptığı incelemelerde ise kızının telefonuna güzelim, sevgilim, seni çok seviyorum ve karım yazılı mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Şüpheli ile çocuğun cinsel içerikli fotoğrafları bulundu.

Bunun üzerine gözaltına alınan S.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.K.'nın davasının devam ettiği ve 12-22 yıl arasında hakkında hapis cezası istendiği belirtildi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri ise davanın takipçisi olacaklarını belirterek “Çocuklarına en ufak bir şüpheli davranışa tanık olan büyüklerin uzmanlara ve adli mercilere çekinmeden şikayette bulunmalarını istiyoruz. Dernek olarak bu tür duruma maruz kalan çocuk ve kadınların yanındayız, her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştular.