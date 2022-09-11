İki aile birbirine girdi, sokakta silah sesleri yankılandı

İstanbul Bağcılar'da iki aile arasında kavga çıktı. Sokakta silah sesleri yankılandığı kavgada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Polis çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

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Bağcılar Çınar Mahallesi 820. Sokak’ta ikamet eden ve daha önceden kavgalı oldukları belirtilen 2 aile arasında dün akşam saatlerinde yine gerginlik yaşandı.

Bir ailenin fertleri 820. sokağa otomobille gelerek, kavgalı oldukları diğer ailenin yaşadığı binanın önünde havaya ateş açtı. Bu sırada evde bulunanlar da silahlarını alarak sokağa fırladı. Havaya ateş açanlar sokaktan kaçarken, evden çıkanlar ise kaçanların arkasından silahla ateş etti.

Olay sırasında şans eseri yaralanan ve ölen olmazken, taraflara ait otomobillerin zarar gördüğü öğrenildi.

Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de sokaklarda önlem aldı. Olaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan sokakta yaşanan gerginlik ve silah sesleri cep telefonu görüntülerine yansıdı. Sokakta art arda patlayan silahlar korku ve paniğe yol açtı. (DHA)

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