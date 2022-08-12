Abone Ol

İki kardeş, eniştelerini bıçaklayarak kaçtı

Malatya'da 2 kardeş, tartıştıkları enişteleri Cengiz B.'yi bıçaklayıp, yaraladı. Olay anı kameraya yansırken, kaçan 2 şüpheli yakalandı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Burak ve Mesut D. adlı kardeşler, kız kardeşleri ile boşanma aşamasında olan enişteleri Cengiz B. ile karşılaştı. 2 kardeş, tartıştıkları Cengiz B.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Cengiz B. kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Cengiz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

22 yaşındaki genç, 15 yaşındaki çocuğu bıçakladı İlginizi Çekebilir 22 yaşındaki genç, 15 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster