İki öğrenciye çarpan sürücü serbest bırakıldı
İstanbul Küçükçekmece'de üniversite çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğrenciye çarpan otomobilin sürücüsü serbest bırakıldı.
Kaza, 22 Eylül günü saat 13.00 sıralarında, Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesindeki üniversitenin önünde meydana geldi. Dersten çıktıktan sonra otobüs durağına gitmek isteyen S.S. ve H.A. trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştı.
SERBEST KALDI
Hızla gelen İ.A.nın kullandığı otomobil, iki öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki öğrenci metrelerce ileriye savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı iki öğrenci tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücü İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)