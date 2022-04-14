İki tırda 2 milyon 422 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Sahası'nda iki tırda turşu bidonlarına gizlenmiş 2 milyon 422 bin 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den gümrük sahasına gelen iki tır riskli olarak değerlendirildi. Kornişon turşu taşıdığı beyan edilen tırlar, x-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk noktaları tespit edilen tırlar, arama hangarına sevk edildi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de içerisinde turşu olduğu belirtilen kovalara aşırı tepki vermesi üzerine açılan turşu bidonlarının taban kısımlarında şeffaf poşetler içerisinde haplar olduğu görüldü. Haplardan alınan numunenin uyuşturucu test kiti aracılığıyla yapılan analizinde uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince iki tırda toplam 403 kilogram ağırlığında 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu ele geçirilirken, tır sürücüleri de dahil 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

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