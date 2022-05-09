İki yıl aradan sonra ilk umre ziyareti

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 2020 yılında itibaren umre ziyaretlerine ara veren Suudi Arabistan tekrar kapılarını açtı. Pandemi sonrası ilk umre grubu bugün İstanbul'dan Cidde'ye gitti.

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Kutsal topraklara gidecek 50 kişilik umre grubu İstanbul Havalimanı’na geldi. Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan grup daha sonra Suudi Arabistan Havayolları’na ait uçakla Cidde’ye hareket etti. Yolculuk öncesi duygularını dile getiren umreciler çok mutlu olduklarını söylediler.

ALLAH HERKESE NASİP ETSİN

Umre yolcularından Zikri Ilgar, “Daha önce Umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik. Onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ramazan Umresi için niyetlendik ama havayolları açık olmadığı için anca bugüne nasip oldu” dedi. Günay Şahin ise, “İlk kez gidiyorum. 2-3 senedir bekliyordum. Bu sene nasip oldu. Allah’ın izniyle. Çok heyecanlıyım. Allah herkese nasip etsin” diye konuştu. (DHA)