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Fırat Nehri’nde 2 genç kayboldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yüzmek için Fırat Nehri'nin oluşturduğu su birikintine giren 2 genç suda kayboldu.

Yayınlanma: 16:13 - 14 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Fırat Nehri’nde 2 genç kayboldu

Nizip ilçesine bağlı kırsal Saray Mahallesi yakınlarında Fırat Nehri kıyısına giden 5 arkadaş göl şeklindeki su birikintisine girip yüzdü. Yabancı uyruklu gençlerden Abdullah Huriye (31) ve Amir El Hacı (19) bir anda suya batarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler gençlere ulaşamayınca sualtı dalgıç polislerine haber verildi. Ekiplerin su birikintisindeki arama çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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