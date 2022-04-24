İşçi gibi davranan jandarma, taş ocağında hükümlüyü yakaladı

İzmir'in Bergama ilçesinde girdikleri taş ocağında işçi gibi davranan jandarma ekibi, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan H.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1992 yılında Balıkesir’de işlenen cinayet nedeniyle hapis cezası alan, bir süre sonra da denetimli serbestlikten faydalanıp tahliye edilen H.K.’nin başka bir suça karıştığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan H.K.’nin bir taş ocağında işçi olarak çalıştığını tespit eden ekipler, harekete geçti. Jandarma ekibi (JASAT) girdikleri ocakta işçi gibi davranarak H.K.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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