IŞİD’in sözde Musul emirinin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, Irak'ın Musul kentinin sözde eski emirinin çocuklarının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa ve Ordu’da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda Irak’ın Musul kentinde terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında örgütün sözde eski Musul emirinin çocuklarının da bulunduğu 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı.

BİR OPERASYON DA MANİSA’DA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Irak uyruklu şüpheliler F.A.B.B., A.A.J.A., J.S.M.A., A.M.M.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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