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İskenderun Limanı’nda batan gemideki 63 ton yakıt boşaltıldı

İskenderun Limak Port'ta 18 Eylül'de batan gemideki 63 ton yakıt tahliye edildi.

Yayınlanma: 10:09 - 25 Eylül 2022 Güncellenme:
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İskenderun Limanı’nda batan gemideki 63 ton yakıt boşaltıldı

Yükleme için yanaştığı iskelede batan “Sea Eagle” adlı gemideki yakıtın boşaltılması için çalışma başlatıldı.

Sigorta şirketince yönlendirilen teknik ekip, dalgıçlar yardımıyla 63 tonluk yakıtın tahliyesini gerçekleştirdi.

(AA)

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yakıt boşaltma işlemi sırasında bariyer ile emici pedlerle alınan önlem sayesinde çevre kirliliği yaşanmadığı belirtildi.

(AA)

Açıklamada, gemiyi çıkarmaya yönelik planların da devam ettiği kaydedildi. İskenderun Limak Port’ta 18 Eylül’de yükleme için yanaştığı iskelede yan yatan gemi, su alıp batmıştı. (AA)

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