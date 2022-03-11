Abone Ol

İskenderun’da yük gemisi, karaya oturdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfeze demirlenen, Gabon bayraklı yük gemisi 'MV Moraz', rüzgarda sürüklenip, karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Yayınlanma: 15:00 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle deniz trafiğini etkileyen rüzgarda, İskenderun Körfezi’nde demirli bulunan ‘MV Moraz’ isimli kuru yük gemisinin çapası kırıldı ve kıyıya sürüklenip, karaya oturdu.

Gemiyi kurtarmak üzere bölgeye İskenderun Liman Başkanlığı tarafından römorkörler sevk edildi. DHA

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı İlginizi Çekebilir Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çanakkale Gabon Hatay Mısır