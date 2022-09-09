Abone Ol

Isparta’da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti 

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, kullandığı TIR ile önündeki TIR'a arkadan çarpan Mehmet Kara (43) ve yanında olan yeğeni Betül Kara (16) hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Isparta’da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti 

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Keçiborlu- Dinar yolunda meydana geldi. Mehmet Kara kullandığı konteyner yüklü TIR ile aynı yönde ilerleyen A.A.K. yönetimindeki TIR’a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Kara ile yanındaki yeğeni Betül Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara ve yeğeninin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Öte yandan kaza sonrası TIR’lar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Diğer TIR sürücüsü A.A.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)

Muğla'da feci kaza: Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si de yaralı İlginizi Çekebilir Muğla'da feci kaza: Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si de yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster