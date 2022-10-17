İstanbul 2 NO’lu Baro Başkanlığı’na yeniden avukat Yasin Şamlı seçildi
İstanbul 2 NO'lu Baro Genel Kurulu'nda mevcut başkan avukat Yasin Şamlı yeniden baro başkanlığına seçildi.
İstanbul 2 NO’lu Baro’nun Genel Kurulu bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Baronun mevcut başkanı Avukat Yasin Şamlı, seçimlere tek aday olarak girdi.
2 bin 558 avukatın oy kullanabildiği genel kurulda sabah saatlerinde oy kullanma işlemleri başladı. Saat 17.00’da oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oyların sayımına geçildi.
YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ
Tek aday olan mevcut başkan Yasin Şamlı, genel kurulda bin 171 oy alarak yeniden İstanbul 2 NO’lu Baro Başkanlığı’na seçildi. (DHA)