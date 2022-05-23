İstanbul’da 248 kilogram hint keneviri ele geçirildi

İstanbul'da yapılan operasyonda 248 kilogram hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Fatih’te bir evde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Cumartesi günü operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı. Yapılan aramalarda çuvallar ve koliler içinde toplam 248 kilogram hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda A.G, F.B., Y.U. ve T.A. gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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