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İstanbul’da 4 katlı binanın yıkımı sırasında mahalle toz altında kaldı

İstanbul Sultangazi'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında,  sulama yapılmaması nedeniyle mahalle yoğun toz bulutu altında kaldı. 

Yayınlanma: 15:27 - 29 Aralık 2022 Güncellenme:
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İstanbul’da 4 katlı binanın yıkımı sırasında mahalle toz altında kaldı

Sultançiftliği Mahallesi 39. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sırasında sulama yönteminin kullanılmaması mahalleyi yoğun şekilde toz altında bıraktı.

Evlerinin pencereleri ve arabaları tozla kaplanan mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterince, yüklenici firma, devam eden yıkımda sulama yapmaya başladı. (DHA)

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