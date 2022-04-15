İstanbul’da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı!
İstanbul'da 6 ilçede 52 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi.
Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığı suçlarıyla ilgili çalışma yapan ekipler; Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece’de 5 ayrı operasyon düzenledi. Polis helikopteri ve özel harekat eşliğinde düzenlenen operasyonda 52 adrese girildi.
Operasyonda, insani olmayan koşullarda yaşamaya zorlanan 230'u Afganistan, 195'i Pakistan vatandaşı toplam 425 kaçak göçmen yakalandı.
EV TEMİN EDENLERE CEZA YAĞDI
Yakalanan Afgan ve Pakistanlıların kaldıkları adreslerin göçmen kaçakçıları tarafından şok evi olarak kullanıldığı belirtildi. Özellikle kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin, batı sınırına gitmen önce bir arada tutuldukları toplanma evlerini kiraya verenlere de ceza yağdı. Onlarca göçmenin bir arada kaldığı adresleri temin eden 8 ev sahibine 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.