İstanbul’da ağaçlıkta kadın cesedi bulundu

Bağcılar’da ağaçlıkta 20’li yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.

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Mahmutbey Mahallesinde dün saat 19.00 sıralarında, çevredekilerin ağaçlıkta ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmada cesedin 20'li yaşlarında bir kadına ait olduğu tespit edildi. 1 günlük olduğu değerlendirilen ceset üzerinde yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir darp izine rastlanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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