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İstanbul’da ağaçlıkta kadın cesedi bulundu

Bağcılar’da ağaçlıkta 20’li yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.

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İstanbul’da ağaçlıkta kadın cesedi bulundu

Mahmutbey Mahallesinde dün saat 19.00 sıralarında, çevredekilerin ağaçlıkta ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmada cesedin 20'li yaşlarında bir kadına ait olduğu tespit edildi. 1 günlük olduğu değerlendirilen ceset üzerinde yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir darp izine rastlanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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