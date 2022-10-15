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İstanbul’da bıçaklı saldırı

Sultangazi'de bir kişi araç içinde bıçaklandı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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İstanbul’da bıçaklı saldırı

Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde seyir halindeki bir araçta Veysel G. ve Ahmet K. tartışmaya başladı. Bir akaryakıt istasyonuna geldikleri sırada Ahmet K. Veysel G’yi araç içinde bıçakla yaraladı.

SİLAH DOĞRULTTU

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Veysel G’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ahmet K’nin bir yakını da olayın yaşandığı yerde Veysel G. ve yanındakilere pompalı tüfek doğrulttu. Bu kişi ateş açmadan bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılarla 1 pompalı tüfek ele geçirildi.(AA)

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