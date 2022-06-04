İstanbul’da bir kadın domuz bağıyla katledildi

İstanbul Beyoğlu'nda cezaevinden 2 yıl önce çıkan Aysel Bozkurt, evinde domuz bağı ile öldürülmüş olarak bulundu. Polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Cinayet, Şehit Muhtar Caddesi Taksim Fırını Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. 13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, 2 yıl önce pandemiden dolayı izne gönderildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Bozkurt’tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

BAŞÖRTÜSÜ VE İPLE DOMUZ BAĞI YAPILMIŞ

İhbar üzerine iki odalı daireye giren polis ekipleri, Bozkurt’un ip ve başörtüsü ile domuz bağı yapılarak öldürüldüğünü belirledi. Cinayetin bir gün önce gerçekleştiği üzerinde duran polis, Bozkurt’un yaşadığı dairede delil incelemesi yaptı.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Bozkurt’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. DHA



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